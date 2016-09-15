俄黑客组织再度公布一批使用禁药的奥运会运动员名单

哈通社阿斯塔纳9月15日电 俄罗斯黑客组织魔幻熊(Fancy Bear)13日入侵世界反兴奋剂组织(WADA)的数据库，并窃取了该组织大量未公开的文件。

魔幻熊随后在其网站上公布了文件的部分内容。



这些文件显示，2016年里约奥运会大量运动员均有服用WADA声明禁止的违禁药物，却没有被WADA查处。



之前公布的名单中包括美国网球明星威廉姆斯姐妹和里约奥运会四枚体操金牌得主西蒙斯•拜尔。



而且，秘密文件还显示，这些运动员服用禁药获得了WADA的允许。



15日，魔幻熊再度公布了一批新的名单。



这批名单共计25名运动员，绝大多数来自美国。其中也包括在里约奥运会52公斤级拳击项目中获得银牌的俄罗斯拳击运动员米沙•阿罗彦（Миша Алоян）。



WADA证实其数据库遭到了黑客组织的入侵，承认大量机密数据被窃，并表示对这一行为进行谴责，但未就何以秘密允许部分运动员使用违禁药物的行为进行解释。



分析人士认为，此次事件证实了世界反兴奋剂组织和国际奥委会医学和科学部门的腐败和欺骗性，以及针对特定国家所采取的双重标准。（编译：木合塔尔·木拉提）