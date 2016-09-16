俄罗斯将于近期将勇士克伊克头骨归还哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳9月16日电 据24.kz消息，在俄罗斯圣彼得堡人类学博物馆中保存多年的哈萨克勇士克伊克头骨，将于近期被归还哈萨克斯坦。

这一决定，系数日前由哈萨克斯坦共和国文化和体育部同俄罗斯文化部协议达成的。



据哈萨克斯坦历史学者证实，目前俄罗斯人类学博物馆中除保存有勇士克伊克的头骨外，还保存了7名克伊克的战友的头骨。



这批勇士的头骨遗骸将在晚些时候被归还哈萨克斯坦。



"我们明白这些头骨对哈萨克人民，以及哈萨克斯坦历史的重要性，因此将在学者们对头骨进行细致、妥善的保护性处理后交还哈萨克斯坦。"俄罗斯文化部部长梅丁斯基说。



据悉，头骨预计将于9月底运抵哈萨克斯坦境内。



"目前来自匈牙利的科学家，正在通过DNA比对方式，确认俄方归还的头骨是否真的属于勇士克伊克。"文化和体育部部长穆哈梅迪吾勒说。



哈萨克斯坦政府前总理卡里姆•马西莫夫今年8月出访俄罗斯时，同俄罗斯总理梅德韦杰夫就要求俄方归还科捏萨热汗和勇士克伊克头骨一事进行了交涉。



科涅萨热汗（1820-1847），阿布莱汗嫡孙，哈萨克汗国最后一任可汗，1841-1847年在位，领导了1837-1847年期间的哈萨克护国抗争运动，同入侵哈萨克汗国的沙俄侵略者持续斗争，并于1847年阵亡，其头颅被沙俄入侵者砍下并送往莫斯科，据信现保存于圣彼得堡。



勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，现保存于圣彼得堡人类学博物馆。（编译：木合塔尔•木拉提）