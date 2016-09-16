纳扎尔巴耶夫：国产汽车制造业应充分利用欧亚经济联盟和入世带来的机遇

哈通社阿斯塔纳9月16日电 据总理府官网消息，农业部副部长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫16日在哈萨克斯坦汽车制造业第四次代表大会上宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。

纳扎尔巴耶夫在贺信中指出，为了实现既定的各项奋斗目标，哈萨克斯坦汽车制造业第四次代表大会一定会制定切实可行的发展规划，努力完成各项工作目标。在新的经济环境下，汽车制造业要充分利用欧亚经济联盟和加入世贸组织的有利条件，实施多元化战略，千方百计引进新技术，扩大生产规模，生产出大量具有国际竞争力的出口型产品，不断做大做强哈萨克斯坦汽车工业。



纳扎尔巴耶夫说，在工业发展路线图框架下制定的每第10个项目的完成得益于汽车工业。该路线图实施以来，国家已为汽车制造业下拨扶持资金2500亿坚戈。同时汽车制造业为社会提供了1万多个固定就业岗位。



哈萨克斯坦汽车制造业第四次代表大会于16日上午在阿斯塔纳召开。大会主题为"发展汽车制造业 -具有竞争力的哈萨克斯坦。"来自20个国家的108名代表和国内汽车制造业负责人出席大会。（编译：金桥）