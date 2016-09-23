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    14:49, 23 9月 2016 | GMT +6

    哈纳特•斯拉木在阿拉木图召开新闻发布会

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    哈通社阿斯塔纳9月23日电 我国职业拳击手WBA Fedelatin、WBA FideCaribe拳王哈纳特•斯拉木（21，0 18KO）23日在阿拉木图召开新闻发布会，就即将在阿拉木图举行的同加纳拳手帕特里克•阿洛泰的比赛情况进行了通报。

    据悉，如果能够顺利击败对手获胜，哈纳特将卫冕WBA Fedelatin金腰带，并获得超中量级WBO洲际金腰带。

    哈纳特•斯拉木的赞助商"Zhersu"公司董事长包尔詹•沃斯帕诺夫、哈纳特的教练尼尔森∙洛佩兹、我国拳手贾尼别克•阿里木汗吾勒和詹阔什•图拉洛夫出席了发布会。

    哈纳特说："这是我第一次在国内举办比赛。对手帕特里克•阿洛泰是经验丰富的拳手，他共打过36场职业比赛，28次以KO的方式取得过胜利。目前，训练计划正在进行当中。"

    在同一天，23岁的里约奥运会75公斤级拳手贾尼别克•阿里木汗吾勒将开启职业拳击的征程，他将在当天的比赛当中，对阵我国拳王戈洛夫金的老对手--哥伦比亚拳手Milton Nunez （50-16，29KO）。

    包尔詹•沃斯帕诺夫说："贾尼别克•阿里木汗吾勒希望转入职业拳坛。他是个年轻的拳手，在职业拳坛上前途无量。"

    据悉，比赛将于10月29日在阿拉木图市新建的"Almaty Arena"体育馆举行。

    我国次中量级NBA金腰带拳王詹阔什•图拉洛夫和几名哈萨克斯坦职业拳击手也将参加比赛。（编译：小穆）



     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 哈萨克 哈纳特·斯拉木 黄金储备
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