韩国歌星秀哈萨克语视频刷爆哈萨克斯坦社交平台

哈通社阿斯塔纳9月26日电 韩国当红女子偶像团体Dal Shabet歌手秀彬近日在其个人INS上上传的一段哈萨克语视频，爆红哈萨克斯坦网络，成为了网民们热议的话题。

据悉，该视频是秀彬在哈萨克斯坦举行的一场演出结束后录制的。



秀彬在其个人INS账号上上传了这段自拍视频，并附言称："再见哈萨克斯坦，我永远都不会忘记你。"



在这段半分钟的自拍视频当中，秀彬用不太熟练的哈萨克语说："你好阿斯塔纳，我叫秀彬，很高兴能够认识大家，大家很美很漂亮，谢谢。"



秀彬的这段视频很快刷爆了哈萨克斯坦互联网社交平台，各个平台和网站的转载和播放量几乎以指数倍猛增。



许多网民都在视频下方留言，对秀彬不乏溢美之词。



"感谢美人留美言"、"感谢你，你的哈萨克语很棒"、"好棒"等等回复也几乎刷爆了秀彬的INS留言区。







经常关注韩流娱乐的外媒asianjunkie.com对此评论称："K-pop明星讲英文、日文或者中文，已经不是什么令人惊讶的事情了，但说哈萨克文，这恐怕是有史以来的第一次。"



Dal Shabet（朝鲜语：달샤벳）是Happy Face娱乐在2011年推出的女子团体，现任成员包括世理、雅英、优熙和秀彬。



据悉，这段刷爆哈萨克斯坦网络的视频，很可能是秀彬在哈出席"2016 FEEL KOREA CONCERT in 哈萨克斯坦"期间拍摄的。该活动旨在向哈萨克斯坦宣传韩流文化。（编译：木合塔尔·木拉提）