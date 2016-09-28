托卡耶夫会见新加坡荣誉国务资政吴作栋

哈通社阿斯塔纳9月28日电 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫27日在阿斯塔纳会见新加坡前总理、荣誉国务资政吴作栋。

托卡耶夫表示，新加坡是一个种族、语言和宗教多元的经济发达国家。新加坡在许多方面取得了举世瞩目的成功经验，是值得我们学习和借鉴的。新加坡首任总理李光耀在1991年对哈萨克斯坦的访问和纳扎尔巴耶夫总统1996年、2003年对新加坡的访问为两国关系的发展奠定了坚实的基础。在两国合作过程中，哈萨克斯坦在不断学习和借鉴新加坡各领域的先进经验。



托卡耶夫介绍了参议院在哈萨克斯坦政治制度中的位置和作用，还讲解了纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标所取得的阶段性成果。托卡耶夫回忆了今年4月对新加坡进行友好访问期间与新加坡政要会见的情景，对新加坡取得的发展成就表示钦佩和祝贺，并表示自己期待着新加坡国会议长哈莉玛•雅各布对哈萨克斯坦的访问。



吴作栋表示，哈萨克斯坦是中亚地区的重要国家，首任总理李光耀也曾关注哈萨克斯坦的发展。他说："这次访问的主要目的是想让在东盟，中国和印度等国投资的新加坡投资者们关注哈萨克斯坦，我相信明年在这里举行的世博会，会吸引更多的投资者。" 吴作栋称，此访会推动两国经贸界增进交流。他表示，新加坡愿意与哈萨克斯坦分享国企改革经验。







吴作栋表示，为推进政治体制改革、完善税收制度，两国政府机构在«soft infrastructure»领域进行了富有成效的合作，合作意义重大。纳扎尔巴耶夫大学和李光耀公共政策学院的合作互动是很好的榜样。



吴作栋还表示，新加坡政府正在研究中国提出的"一带一路"战略。（编译：金桥）