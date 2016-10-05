与极端组织有染的宗教团体今后将被禁止在我国开展活动

哈通社阿斯塔纳10月5日电 10月5日，哈萨克斯坦议会全体会议在阿斯塔纳召开。

为加强对极端主义和恐怖主义活动的打击而对我国部分法律条款进行补充修改的法案，在此次会议上得到了一致通过。



据悉，该法案由国家安全委员会奉纳扎尔巴耶夫总统的指示制定，法案制定过程中，吸取了大量国际国内反恐行动所获得的经验教训。



据国安委副主席马拉特•卡勒卡巴耶夫透露，今年在对我国阿克托别和阿拉木图发生的两起恐怖袭击事件的后续处理过程中，执法机关反应，我国法律体系当中针对恐怖主义和极端主义行为的惩处条款，存在着一定程度的不完善状态。



此次法律修正案的主要目的，正是完善我国法律中，对极端主义和恐怖主义行为、武器销售和管理、人口流动等问题的相关条款。



根据该法案，将进一步加强针对武器弹药的销售、管理，其中政府机关和民间枪支及弹药的存储、流通等，将得到专门的监督和管理。



此外，对于涉及境外国际恐怖主义和极端主义组织的个人和团体，将进一步加强法律层面的处罚力度。



与极端主义组织有关联的宗教团体，将被禁止在我国国内的活动。



与此同时，法案还针对忽视反恐安保的相关责任团体和法人，制定了相应的惩处措施。（编译：木合塔尔·木拉提）