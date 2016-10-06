欧亚经济联盟计划同韩国建立自由贸易区

哈通社阿斯塔纳10月6日电 欧亚经济联盟找到了建立自由贸易区的新伙伴--韩国。

据俄罗斯《生意人报》报道，目前韩国与欧亚经济联盟之间，已经就建立自由贸易区进行了正式的磋商。

"如今，俄罗斯向韩国出口产品（多为原材料）的数量多于进口，但两者结构完全不同，尤其进口产品多为汽车部件。而小型企业很有可能将被排除在自由贸易区之外，这是两国就这一问题进行磋商的代表们透露的。不过，自由贸易区的建立，将为船舶制造业和汽车制造业带来大量的外来投资。"《生意人报》这样写道。

《生意人报》还称，欧亚经济联盟同韩国就自由贸易区相关问题的可行性研究已经结束。5日，欧亚经济委员会贸易部部长维罗妮卡•尼基申娜同韩国工业贸易和能源部副部长Kim Hak-do在莫斯科就此举行了会议。

据悉，韩国曾在2010年提议同俄罗斯建立自由贸易区，但因俄罗斯正在准备加入世贸组织，这一提议遭到了搁浅。



而根据昨天结束的俄韩商务论坛相关结果来看，显然两国均有意开始着手推动俄罗斯同韩国的双边合作，且合作将不仅局限于商业领域，更将扩展到投资和税务等领域。



另据俄罗斯卫星网的报道称，韩国工业贸易和能源部副部长Kim Hak-do在俄韩商务论坛上表示，如能相互利用对方优势，韩国将是促进欧亚经济联盟成员国工业和经济发展的最佳伙伴。



值得一提的是，韩国是哈萨克斯坦重要的外来投资国之一。两国之间已经落实和正在筹划当中的项目超过20多个，总价值达220亿美元。在过去20年内，韩国对哈萨克斯坦的直接投资已达50亿美元。目前，在哈萨克斯坦共有800家韩国企业代表处和合资公司，双方在汽车制造、食品、化工、能源以及冶金等领域建立了稳定的合作关系。（编译：木合塔尔·木拉提）