哈阿格三国成立跨里海国际运输航线国际协会

哈通社阿斯塔纳10月10日电 据总理官网消息，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚铁路管理部门签署跨里海国际运输航线国际协会成立协议并通过协会宪章。

据悉，国际协会总部将设在阿斯塔纳市。



消息称，成立国际协会主旨，是以促进跨里海国际运输航线综合物流产品开发为目的，尽可能的吸引外国贸易商和过境货物使用这一线路。



协会的主要任务包括：帮助制定灵活的关税政策、提升服务效率、建立统一的运输技术标准、处理边防和海关通关事宜、简化通关手续并消除壁垒等。



据了解，相比此前的备选方案，最终的协议强化了在促进竞争力方面的内容。



协会宪章制定过程中，各方就跨里海国际运输航线的发展前景与"Nomad Express"运输和物流的服务、往返中国方向货物的地域面积的扩大、该线路采取多式联运新决定的吸引力、该线路对提高欧亚货运量新的可能性等问题进行了详细的探讨，并形成了最终的协议文本。



跨里海国际运输航线东起哈萨克斯坦多斯特克，西至阿塞拜疆巴库，全长约3500公里。这条连接欧亚的通道主体是陆上铁路，其间一段需从哈萨克斯坦阿克套港乘渡轮穿过里海抵达巴库。





值得一提的是，目前，从中国新疆奎屯至格鲁吉亚第比利斯、中国江苏连云港至土耳其伊斯坦布尔等多趟国际货运列车已经完成了途经跨里海国际运输通道的通行测试。



与海运相比，经这条通道运输货物将更加便捷。



从中国新疆起运的货物，经跨里海国际运输通道到达格鲁吉亚巴统港仅需10天左右，走海路则要1个月以上。



通过跨里海国际运输通道，来自中国的货物可继续西行，经格鲁吉亚北上乌克兰或南下土耳其，最终进入欧洲。（编译：木合塔尔·木拉提）