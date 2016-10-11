联合国秘书长：死刑无助于抗击恐怖主义

哈通社阿斯塔纳10月11日电 联合国秘书长潘基文10日就"世界反对死刑日"发表书面致辞，

在这份书面至此当中，潘基文称，死刑残忍而且不人道。这种做法在21世纪没有存在空间。他同时指出，实施死刑也无助于减少恐怖主义。



潘基文指出，今年的"世界反对死刑日"重点是恐怖主义相关罪行。全世界有65个国家对这种罪行保留死刑。同所有安保行动一样，反恐措施必须以尊重人权和法治为基础，方才合法有效。



但是，对恐怖主义作出死刑判决的往往是军事法庭或特别法庭，之前的一番审判并不公平而且仓促，口供往往以威逼或不尊重上诉权利的其他方式获得。一些国家甚至试图凭借反恐立法中含糊其辞的定义，将合法行使基本自由的行为定为犯罪行为。



潘基文表示，参加和平抗议和批评政府--无论是私下还是在网上或媒体上--都不是犯罪，也不是恐怖主义行为。对这种案件以死刑相威胁或使用死刑是明目张胆地侵犯人权。



潘基文指出，一些人可能辩称，死刑会减少恐怖主义。然而经验表明，将恐怖分子处死会使他们摇身一变成为烈士，并使他们阴森可怕的招募活动更有成效。他指出，即使面对恐怖主义和暴力极端主义，维持法治和尊重人权也是一项应尽义务，将提高社会应对恐怖主义威胁的能力。



潘基文呼吁继续做出努力废除各种情形和各地存在的死刑。他呼吁人们在行动中始终听从人权这一道德准则的指引。他强调，这是通向更安全、更公正和更有保障的世界最有效的途径。 （编辑：木合塔尔·木拉提）