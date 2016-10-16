勇士克伊克头骨运至匈牙利进行面部复原

哈通社阿斯塔纳10月16日电 据baq.kz消息，哈萨克民族解放运动起义军领袖克伊克头骨13日由阿拉木图运至匈牙利首都布达佩斯进行面部复原。哈方面部复原计划得到匈牙利外交部大力支持。

哈萨克斯坦国立中央博物馆馆长努尔桑•阿勒穆拜在布达佩斯将勇士头骨交给匈牙利自然科学博物馆馆长佐尔坦•库尔索斯，希望对勇士克伊克头骨进行DNA检测以及面部复原。



据悉，勇士克伊克头骨的面部复原任务将由匈牙利自然科学博物馆人类研究部主任阿格聂西•库西塔尔负责完成。



阿勒穆拜介绍说："勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，是1916年哈萨克民族解放运动起义军领袖。1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡。多年来一直保存于圣彼得堡人类学博物馆，直到近期才归还于我国，因此，国民希望勇士头骨能够复原。"



库尔索斯对哈方的信任表示感谢。并说，将利用各种高科技手段，尽力完成头骨复原工作。



匈牙利计划于今年12月前完成勇士克伊克头骨的复原工作。



匈牙利自然科学博物馆至今已有214年历史。截至目前，博物馆人类研究部共对70余头骨遗骸进行了面部复原，其中包括哈萨克著名可汗阿布勒海尔汗头骨。 （编译：昂哈尔）