特朗普黄带风波男主持人离职

哈通社阿斯塔纳10月18日电 据联合早报网消息，特朗普污言秽语对话侮辱女性的美国电视节目主持人比利•布什（Billy Bush）将离开美国全国广播公司（NBC）的谈话节目《今日》（Today）。

布什在声明中说，他与女儿就这起事件进行了深入讨论，并感谢家人、朋友和同事给予他的支持。



NBC发表声明说，虽然布什是《今日》制作组的新成员，但是NBC大家庭的重要员工。



布什在2015年8月成为《今日》的联合主持人。该节目是NBC营收最高的晨间节目，拥有大量女性观众。



布什是美国前总统老布什和小布什的亲戚，是老布什的侄儿，与小布什是堂兄弟关系。



《华盛顿邮报》10月8日公开一段视频录音，特朗普在2005年上NBC电视节目《接近好莱坞》前，和布什在节目专用车内的一段对

话。两人对话时，画面显示的是节目专用车的外观。



当时特朗普没有留意到别在衣服上的麦克风已开启，和布什大谈性经，表示自己曾试图勾引一有夫之妇，想要和她上床，但不成功，

还说自己总被美丽的女性吸引，忍不住亲吻她们。他说："如果你是大明星，她们会让你这么做......你可以为所欲为。"



布什在视频公开后向美国民众道歉。他也被NBC无限期停职。