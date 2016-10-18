哈萨克斯坦品牌中国推介会在北京举行

哈通社北京10月18日电 （记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦品牌中国推介会18日在中国首都北京举行。

据悉，该活动由投资和发展部KAZNEX INVEST出口和投资国有公司在哈驻华大使馆的支持下举办。参加这项活动的哈方公司有：Баян Сұлу 国有公司、Кублей 有限责任公司、 Цесна-Астық国有公司、 RG Brands Kazakhstan 有限责任公司以及Қайнар-АКБ有限责任公司。他们与中方25家企业在B2B框架下进行了磋商。











KAZNEX INVEST出口和投资国有公司副董事长扎烈勒∙波拉托夫说："我们来北京向中国各企业推介哈萨克斯坦品牌。我方共有4家食品公司和1家电池生产公司介绍了自己的产品。这些公司是哈萨克斯坦对外出口产品的知名公司，在独联体国家有较高名誉。我们此行目的是寻找大型合作伙伴，并将新产品打入中国市场。"



波拉托夫介绍说："Қайнар-АКБ有限责任公司已拥有潜在的合作伙伴。由于电池属于危险类货物，所以寻找合作伙伴的进程有所拖延。Қайнар-АКБ有限责任公司已向中国运送了首批电池样品。"











安徽金骆贸易有限责任公司相关负责人山彦林（音译Шэнь Яньлин）向哈通社记者表示，他对与哈萨克斯坦食品公司的合作非常感兴趣。



Қайнар-АКБ有限责任公司财经部门负责人萨勒塔纳特∙图斯普巴耶娃向哈通社记者介绍了哈萨克斯坦电池出口至中国市场的工作进展。











图斯普巴耶娃介绍说，Қайнар-АКБ有限责任公司成立于1975年。每年生产200至300万电池，其70%将出口至独联体国家、阿富汗、德国以及波兰等国家。（编辑：木合塔尔·木拉提）











