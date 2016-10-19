教科部作出官方表态：学生在校园中不允许身着宗教服饰

哈通社阿斯塔纳10月19日电 哈萨克斯坦共和国教育和科学部副部长耶勒米拉•苏罕贝蒂耶娃就近期舆论较为关注的中小学校学生身着宗教服饰问题，表达了教科部官方立场。

教科部声明，在校学生在校园中只允许身着学校章程中规定的服饰，而宗教服饰不在此列。



苏罕贝蒂耶娃表示，今年开学季，因‘宗教服饰是否允许进入校园'这一问题，教科部已经收到了超过5000多封信函。



"许多家长不仔细阅读学校对学生着装的明文规定，随后因孩子的宗教服饰而同校方产生误解和纠纷，这已经不是一起两起事件了。"她说。



苏罕贝蒂耶娃还表示，很多家长都希望教科部能够明确的就此表明立场。因此，教科部特此作出声明，并希望全体家长对此作出理解和服从。



她强调，公立学校的管理章程中早已对学生着装做出了明确的规定。



"如果学生身着宗教服饰进入校园，校方不会将其驱逐出校，而是会通知其父母到校，在父母陪同在场的情况下，要求学生除去宗教服饰。在除去宗教服饰之后，学生可以继续在校学习。学生离开校园范围后，可以重新穿戴宗教服饰，对此校方无权干涉。但必须重复强调的是，在校期间，任何学生都不可以穿戴宗教服饰。我们认为，这一规定符合公平原则，且未对任何公民的宗教信仰自由和人权造成干涉。" 苏罕贝蒂耶娃说。



哈萨克斯坦共和国司法部副部长扎乌列什•巴伊莫勒迪娜强调，这一规定早已有之。



"这不是一条新出现的规定，而是一直以来就明文写在相关的章程当中。过去部分地区可能存在执行不力的情况，并随着校服规范的落实而被重新提出。总之，这一要求并非新制定的规则。" 巴伊莫勒迪娜说。



哈萨克斯坦共和国宗教事务和社会组织管理部宗教事务委员会主席哈里木∙硕伊金认为，针对这一问题，有必要对全国公民开展相应的宣传和解释工作。



"我认为，同家长们开展对话是非常必要的。首先，要做好对那些日常生活中就会穿戴宗教服饰的家庭的解释和宣传工作。政府部门已经开始同宗教机构一起开展此类工作，并取得了一些成效。举例来说，2015年，阿特劳州共有315起学生身着‘希贾布'（译者注：一种伊斯兰教女性头巾）入校事件被登记在案，在宗教机构和政府机关的联合工作的基础下，今年这一类似事件的登记数量减少到了113起。但是，相关的工作并未结束。" 硕伊金说。（编译：木合塔尔·木拉提）