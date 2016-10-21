总检察官办公室：教科部禁止学生在校身着宗教服饰的规定完全合法

哈通社阿斯塔纳10月21日电 教科部禁止在校学生在校园中穿戴"希贾布"等宗教服饰完全合法。

这是哈萨克斯坦总检察官办公室在对Today.kz做出的书面答复中做出的官方表态。



"我国教育机构针对学生制服所做出的要求，以及内部管理条例、规定和章程均符合国家法律法规。"书面回应中这样写道。



总检察官办公室称，根据哈萨克斯坦宪法第22条之规定，每一位公民均享有宗教信仰自由的权利，但同时该权利的实现条件，不能同人权、公民权和经过授权的合法的国家行为相抵触。



而根据《宗教事务和宗教组织法》第3款第7条之规定，任何人均无权以宗教信仰的名义，拒绝服从哈萨克斯坦宪法和其他法律的相关条文。



"因此，涉及教育领域的法律条款当中对学生在校期间着装要求的规定，并没有对公民的宗教信仰自由造成侵犯。"总检察官办公室在书面回应中称。



日前，哈萨克斯坦教育和科学部联合司法部、宗教事务和社会组织管理部，针对近期国内舆论较为关注的"学生在校期间身着宗教服饰"问题，作出了官方表态：教科部声明，在校学生在校园中只允许身着学校章程中规定的服饰，而宗教服饰不在此列。



教科部副部长耶勒米拉•苏罕贝蒂耶娃表示，学生离开校园范围后，可以重新穿戴宗教服饰，对此校方无权干涉。



"但必须重复强调的是，在校期间，任何学生都不可以穿戴宗教服饰。我们认为，这一规定符合公平原则，且未对任何公民的宗教信仰自由和人权造成干涉。" 苏罕贝蒂耶娃说。



司法部副部长扎乌列什•巴伊莫勒迪娜则强调，这一规定早已有之，并非新近提出。（编译：木合塔尔·木拉提）



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教科部作出官方表态：学生在校园中不允许身着宗教服饰