中国加快以自主路线巩固航天大国地位

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据日经新闻中文版报道，中国政府正在加速推进自主开展的航天事业。10月17日成功发射了载人飞船"神舟11号"，此外还相继运转了加密通信的实验卫星和巨大的射电望远镜。这些项目均宣称凭借自主开发的技术实现了"世界首次"和"世界最大"等。中国在与日美欧的国际合作划清界限的同时，正逐步巩固自身的航天大国地位。

神舟11号于10月19日与9月份发射的空间实验室"天宫2号"交会对接。中国人民解放军所属的两位航天员将在空间站开展为期约1个月的实验，为计划2020年前后投入使用的自主空间站积累技术和经验。

目前正在运转的空间站有日美俄等15个国家共同运转的国际空间站（ISS）。不过，中国没有加入相关合作。中国航天开发当局的干部称，神舟11号等载人航天飞行全部凭借自己的力量完成。强调了坚持走自主路线的想法。

中国从设想可能与美苏爆发核战争的1960年代开始正式推进航天事业，因此一直以自主开发为基本方针。直到如今这一方针也没有改变，且接连公布着自主举措。

中国在8月发射了旨在实现量子加密通信的实验卫星"墨子号"。量子加密通信是利用光的粒子性质的技术，信息被第三方窃取的话会留下痕迹，因此据称理论上无法被窃取。

采用该技术的卫星发射为世界首例。对此，日本专家分析称，"中国设想在全球范围构筑量子加密通信网络"。似乎打算用于军事领域。

中国还计划在11月发射"脉冲星导航试验卫星"。据称目的是确立利用脉冲星这一特殊天体发出的X射线信号确认宇宙飞船位置的技术。2012年底开始运行的自主开发人造卫星定位系统"北斗卫星导航系统"也计划在2020年覆盖全球。

中国还积极致力于宇宙本身的研究。9月开始在西南部的贵州省启用直径500米的全球最大射电望远镜。将在该基地观测来自天体的电磁波，探索宇宙的起源和地球以外的生命体。