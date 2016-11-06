希拉莉和特朗普竞选冲刺走各州

哈通社阿斯塔纳 -- 据美国媒体消息，随着星期二大选投票的临近，民调结果接近难分高下的美国总统候选人希拉莉和特朗普星期六在美国各地赶场。

共和党候选人特朗普在北卡罗来纳州、科罗拉多州和内华达州造势。他的助选人员说，他也会在明尼苏达州露面。明尼苏达州通常投票给民主党，现在特朗普在那里的支持率比希拉莉只差几个百分点。



特朗普的竞选伙伴，印地安那州州长彭斯星期六在威斯康辛州和众议院议长保罗•瑞安一起竞选。瑞安是这个州选出来的议员。希拉莉在威斯康辛州明显领先。



希拉莉星期六上午在佛罗里达州活动。 最近的民调显示她和特朗普在那里势均力敌。她在迈阿密的竞选大会上讲话之前，对全场介绍她的是一位黑人母亲，这位母亲的儿子马丁，在2012年被白人邻居射杀。那个邻居说是为了自卫。这个案子让不少人主张改革刑事司法。



希拉莉星期六的最后一站是宾州的费城。在那里的竞选大会上，长期支持民主党的流行音乐歌星凯蒂•佩里登台演出。



新公布的投票数字显示，美国3300万选民已经投票选举下届总统。这有助于分析人员了解在这场越来越势均力敌的竞选中谁占上风。



这就是说，就在候选人抓紧最后机会穿行美国各地竞选的时候，有多达四分之一的选民已经投票。正式投票日是下星期二。



政治分析人士 说，在科罗拉多州、内华达州和维吉尼亚州，不少人提前投票，有利于希拉莉。在这些州，民主党有更多的助选人员，动员选民投票。但是有迹象显示，她在美国中心地带，包括俄亥俄州有麻烦，那里的提前投票的人少于上次大选。



美国50个州各自规定开始投票的时间。



在正式投票日的三天之前，民调显示，希拉莉和特朗普实力接近。"清晰政治"组织的民调平均结果是，希拉莉略微领先，46.6%对44.8%。希拉莉在一些关键战场州的领先幅度也缩小了。



在FBI透露他们仍在调查希拉莉使用私人电邮服务器办公问题后，希拉莉的优势减弱了。特朗普表示，希拉莉有这么多法律麻烦，如果她当选，就会把美国拖入一场宪政危机。

