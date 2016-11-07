迪士尼新片《海洋奇缘》将推出官方哈萨克语版

哈通社阿斯塔纳 - 迪士尼公主系列第14部--《海洋奇缘》将推出官方哈萨克语配音版本。

官方哈萨克语配音版将于今年12月1日在全国院线上映。



此次官配版，选用了多位国内知名歌手和演员担任影片声优。主要角色配音演员包括莉迪亚•卡德恩（Лидия Кәден）、纳泽尔可•赛力克博洛娃（ Назерке Серікболова）、玛柯帕勒•伊萨别科娃（ Мақпал Исабекова）布尔库特（Бүркіт）、贾尼别克•穆萨耶夫（ Жәнібек Мұсаев）以及斯利姆•卡什卡巴耶夫（ Сырым Қашқабаев）等。







值得一提的是，官方哈萨克语配音版《海洋奇缘》，亦属于哈萨克斯坦"博拉沙克"企业基金会哈萨克语推广项目下，与迪士尼公司合作翻译配音的第三部迪斯尼动画长片。



自2011年至今，该项目支持下，已有16部优秀外国影视作品被引进国内，并进行了哈萨克语配音。



《海洋奇缘》哈萨克语版配音导演为莉塔•阿布谢娃（Рита Әбішева），项目音乐顾问为库尼姆古勒•勃拉姆巴耶娃（Күнімгүл Борамбаева）。



《海洋奇缘》，是一部美国华特迪士尼动画工作室制作、并由华特迪士尼影业所发行的2016年音乐奇幻喜剧冒险电影，由《小美人鱼》、《阿拉丁》和《公主与青蛙》的导演罗恩•克莱门茨和约翰•马斯克联合导演，是第56部迪士尼动画长片。



【编译：木合塔尔·木拉提】