我国一批游客在韩国仁川机场被拒入境滞留多日

哈通社阿斯塔纳 -- 据KTK电视台消息，日前，我国一批游客从乌兹别克斯坦首都塔什干乘飞机抵达韩国仁川机场准备办理入境手续时被仁川机场边检人员拒绝入境，同时还将他们关进机场地下室一间房间内。边检人员并没有说出被禁止入境的具体原因。

据悉，这批游客目前仍在机场等候韩国方面的答复。



此前有报道称，11月5日上午，包括7名阿拉木图游客在内的30余名游客在韩国仁川机场被拒入境，且遭机场工作人员无端关押。后来，这些游客通过与机场方面沟通入住了机场酒店并等待11日的返程航班。



据了解，哈韩两国于2014年6月份签署互免签协议。但我国游客被拒入境事件时有发生。



据悉，自韩国当局加强入境审查以来，包括我国游客在内的一些外国游客时常被阻入境。此前也曾发生过韩国方面遣返多名滞留该国境内的哈萨克斯坦公民事件。



据悉，拒绝外国游客入境是国际通行的权力。根据国际惯例，即使游客持有有效签证，目的地国出入境管理部门仍有权禁止游客入境，并可拒绝说明理由。



韩国近来加强了入境管理，其重要原因是外国游客逾期滞留者增多。



外交部提醒赴韩哈萨克斯坦游客，准备好相关的合法手续和回程机票，妥善回答韩方工作人员的问询。



【编译：小穆 审校：金桥】



