哈萨克斯坦国立农业大学校长受聘为中国西北农林科技大学名誉教授

哈通社阿斯塔纳 -- 据哈萨克斯坦资讯消息，中国西北农林科技大学日前举行隆重仪式，正式聘请哈萨克斯坦国立农业大学校长特列克铁斯•叶斯波洛夫为该校名誉教授。

在受聘仪式上，中国西北农林科技大学校长孙其信感谢叶斯波洛夫对两校合作交流的大力推进，并感谢他对西北农林科技大学发起的丝绸之路农业教育科技创新联盟的积极支持，期待他进一步搭建中哈友好交流的桥梁，拓展西北农林科技大学与哈萨克斯坦国立农业大学的合作形式。



孙其信特别希望双方全力把以往所签的合作协议内容转变成实质性成果，开展有成效、实质性的科研合作与师生交流。



叶斯波洛夫表示，接受西北农林科技大学名誉教授的授予倍感责任重大。他邀请该校师生访哈，并邀请孙其信校长到哈萨克斯坦国立农业大学做讲座。



他还回顾了哈中两国政府及西北农林科技大学与哈萨克斯坦国立农业大学之间已经建立的合作与交流，希望哈萨克斯坦国立农业大学能够与西北农林科技大学在农业经济、食品安全、马铃薯、水利方面开展深入合作。



特列克铁斯•叶斯波洛夫教授1997年获得经济学博士，2001年至今任哈萨克斯坦国立农业大学校长。叶斯波洛夫教授长期从事教学、科研及农业教育管理工作，学术造诣颇深，累计发表文章300余篇，出版专著22本。被推选为哈萨克斯坦科学院荣誉院士，哈萨克斯坦农业科学院院士，哈萨克斯坦国家工程院院士，俄罗斯农业科学院院士。由于其出色的工作与贡献，曾被评为哈萨克斯坦共和国荣誉工作者称号，曾获苏联经济学杰出成就奖以及"苏联的发明家"等各种奖项。



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