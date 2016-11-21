韩国外交部高度评价纳扎尔巴耶夫总统韩国之行

哈通社首尔 -- 韩国外交部负责同中亚国家政治经济交流事务的欧洲司司长Soosuk Lim近日接受了哈通社记者的专访，就此前纳扎尔巴耶夫总统的韩国之行做出了高度评价。

"朴槿惠女士同纳扎尔巴耶夫总统之间建立了稳固的友谊，哈萨克斯坦总统的来访，对于韩国而言具有十分重要的意义，尤其是在两国即将迎来建交25周年纪念之际。"在接受哈通社记者采访时，Soosuk Lim这样强调。



Soosuk Lim表示，哈萨克斯坦成功当选了2017-2018年联合国非常任理事国，并将在明年于首都举办2017阿斯塔纳世博会。



"通过这些成就，哈萨克斯坦的国际地位得到了显著提升。我相信，韩国会有大量企业参与到明年的世博会当中。届时，韩国同哈萨克斯坦的交流将进一步加深。自愿放弃核武器的哈萨克斯坦，是朝鲜最值得效仿的范例，同时我们也坚信，在朝核问题上，韩国将获得哈萨克斯坦的有力支持。" Soosuk Lim说。



11月初，纳扎尔巴耶夫总统对韩国进行了正式访问，并同韩国总统朴槿惠举行双边会谈。



期间，两国领导人就进一步加强贸易、投资、能源、资源、基础设施、卫生、医疗等各领域合作方案进行讨论。双方还商讨了朝核问题等地区及国际性问题，并签署旨在加强两国合作的谅解备忘录。



此外，纳扎尔巴耶夫总统还与韩国企业界人士举行会谈，向韩国卫国英雄纪念碑敬献花圈，并出席在首尔延世大学举行的"哲学博士荣誉学位"授予仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】