萨金塔耶夫：哈萨克斯坦愿同经合组织进一步加深合作

哈通社阿斯塔纳 - 据总理官网消息，"经合组织欧亚周2016"峰会日前在法国巴黎召开，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫通过视频讲话，祝贺会议的开幕，并通过这一视频向全体与会代表介绍了哈萨克斯坦为跻身世界最发达30国行列而采取的各项措施以及所取得的成就。

萨金塔耶夫强调，自独立以来，哈萨克斯坦始终以强有力的、负责任的、值得信任的政治和经济伙伴形象，立足于国际政治舞台。



萨金塔耶夫表示，在世界银行发布的经商环境报告（«Doing Business»）中，哈萨克斯坦连续两年位列第35位（109个国家），这显示出我国政府正在推动的经济改革政策是极为有效和卓越的。



2015年，哈萨克斯坦成为了经合组织落实国家合作规划项目的3个合作国家之一，这为哈萨克斯坦依托经合组织合作这个重要平台，逐步实现我国到2050年进入前30个最发达国家行列的目标，创造了必要的条件。



萨金塔耶夫表示，为了支持和落实经合组织的国家合作规划，纳扎尔巴耶夫总统于2015年提出了包含完善政府职能、健全司法体系、促进经济发展、实现社会现代化和政务公开化等多项实质性内容的《国家建设"百步计划"--落实五大改革目标的具体举措》。



他还强调，哈萨克斯坦在短时间内通过了旨在保护生态环境的59项法案。



根据计划，今年年底之前，为支持国家合作规划的制定的措施都将落实到位。



萨金塔耶夫称，哈萨克斯坦愿意同经合组织进一步加深合作。



视频最后，萨金塔耶夫提议经合组织的下一次峰会在哈萨克斯坦举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】