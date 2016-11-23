纳扎尔巴耶夫会见联合国新任秘书长安东尼奥•古特雷斯

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统23日会见了联合国新任秘书长安东尼奥•古特雷斯。

纳扎尔巴耶夫对古特雷斯当选联合国秘书长表示衷心祝贺。



会谈中，双方就进一步促进哈萨克斯坦和联合国之间的合作关系进行讨论。



纳扎尔巴耶夫表示，在全球面临着复杂的地缘政治形势的当下，古特雷斯当选联合国秘书长职位恰逢其时。



"哈萨克斯坦身为联合国安理会非常任理事国，将全力支持并协助联合国秘书长的所有工作。"他说。



纳扎尔巴耶夫还指出，哈萨克斯坦和联合国之间拥有建设性合作关系。



古特雷斯对纳扎尔巴耶夫总统在自己担任联合国难民署高级专员时所给予的支持表示感谢，并表示希望双方之间的相互合作可以得以延续。



会谈结束后，纳扎尔巴耶夫还邀请古特雷斯在合适的时候访问哈萨克斯坦。



安东尼奥•曼努埃尔•德奥利维拉•古特雷斯于1949年4月30日在葡萄牙里斯本出生，是著名的政治家，曾任葡萄牙总理（1995-2002）、联合国难民署高级专员（2005-2015）。2016年10月当选联合国秘书长，任期自2017年开始。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】