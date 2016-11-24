纳扎尔巴耶夫：是否谋求连任取决于人民的支持

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统日前接受美国彭博社记者采访时表示，他并不打算将总统职务交给自己的后代。

总统向彭博社记者表示："我没有制定过向自己的子女移交权力的计划。"



纳扎尔巴耶夫强调，这种情况是根本不可能存在的。



"在哈萨克斯坦，总统权力的移交过程必须严格遵循宪法的规定。我的总统任期将在2020年结束，我们不妨到时再看。"他说。



纳扎尔巴耶夫认为，现在就去讨论是否谋求连任为时过早，而且这还取决于自己的身体状况，以及国民们的支持。



总统还表示，他对未来充满了美好的期待。



谈及美国新当选总统特朗普时，纳扎尔巴耶夫总统强调，他支持特朗普重振美国经济和工业的发展计划，并表示这将对哈萨克斯坦的经济发展带来利好影响。



纳扎尔巴耶夫高度评价特朗普在促进民主化进程"不应强行推行美国价值观"的观点。



在谈及中国和欧亚经济联盟间自由贸易区问题时，纳扎尔巴耶夫总统强调，欧亚经济联盟愿意同全球任何地区的国家进行平等、互利的合作。无论是亚洲国家还是欧洲国家，在欧亚经济联盟当中，都将得到一席之地。



"若有欧洲国家加入联盟（欧亚经济联盟），那将是一件好事。"他说。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统22日接受美国彭博新闻社记者采访。



总统向彭博社的记者就国家政治和社会经济发展主要方向问题、欧亚经济联盟成员国合作关系前景、国际经济状况、国际反恐主要问题和加强与其他国家的合作关系等问题进行了回答。



【编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】