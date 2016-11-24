圣彼得堡为阿利汗•博凯汗树立纪念碑

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会下院新闻处消息，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林日前出席了在俄罗斯圣彼得堡举行的阿利汗•博凯汗纪念碑仪式。

据悉，纪念碑仪式是在塔夫利宫独联体跨国议会总部举行的。



塔夫利宫还计划于11月24日至25日举行独联体跨国议会全体会议和集安组织议会大会。



据悉，议长尼格马图林将率哈萨克斯坦议员代表团出席独联体跨国议会全体会议。会议将就制定社会法律相关事宜，以及极端主义和恐怖主义威胁等重要的国际和地区安全问题进行讨论。



此外，根据行程安排，议长尼格马图林还将在集安组织议会大会发表讲话，并与俄罗斯、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦等国家代表举行会谈。



阿利汗•博凯汗于1866年3月5日在塞梅州出生，是哈萨克知识分子、著名社会活动人士，同时也是阿拉什自治共和国主席、1916年民族解放运动和阿拉什运动的领袖。



他还是哈萨克著名作家、科学家和翻译家。



1926年，阿利汗•博凯汗遭苏联当局陷害，两次被捕入狱并被送往莫斯科，期间在狱中受尽折磨并于1937年8月被判处死刑。



1937年9月27日英勇就义，享年71岁。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】