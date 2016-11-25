中俄两国元首确认出席阿斯塔纳世博会开幕式

哈通社阿斯塔纳 - 据俄罗斯总统府新闻发言人迪米特里•佩斯科夫透露，俄罗斯联邦总统普京计划出席于2017年6月10日至9月10日在阿斯塔纳举行的2017阿斯塔纳世博会。

据悉，在克里姆林宫举行的新闻发布会上，佩斯科夫对于记者关于"俄总统是否有可能出席阿斯塔纳世博会"的问题作出了明确的回答。



"当然，总统有这个计划。"他说。



除俄罗斯总统外，中国国家主席习近平也明确表示，将出席阿斯塔纳世博会开幕式。



据世博会运营公司透露，哈萨克斯坦共向139个国家发出了参展阿斯塔纳世博会的邀请。



截至目前，已有包括俄罗斯在内的106个国家通过不同形式确认参展。



世博会运营公司对外联络部负责人谢尔盖•库彦诺夫表示，世博会期间，将为各参展国组织举办国家日专题活动。



"各国政府首脑将出席此类活动，目前已有73个国家确认了国家日活动的时间。此外，世博会开幕的同时，上合组织峰会也将在阿斯塔纳市召开。前来出席上和峰会的各国领导人，也将出席世博会开幕仪式。"谢尔盖•库彦诺夫说。



2017阿斯塔纳世博会系哈萨克斯坦重要的国家计划之一。



官方预计，本次世博会将吸引国内外游客近500万人。



【编译：木合塔尔·木拉提】