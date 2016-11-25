哈萨克斯坦议会代表团出席集安组织国家议会全体大会

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会上院新闻处消息，参议院（议会上院）议长托卡耶夫率领的议会代表团24日出席了在俄罗斯圣彼得堡举行的第九届集安组织国家议会全体大会。

大会中就制定并通过法案和法规相关事宜进行讨论，其中包括：采取行动应对危机情况；改善培训和教育；打击恐怖主义；禁止非法贩运麻醉药品、精神药物及其半成品；立法确保反腐败的监控制度等一系列集安组织成员国立法文件。



此外，集安组织成员国议会代表在大会中还审议了《打击非法利用和管理法人资产》法案草案，并对《务工人员养老金保障》和《打击人口贩运活动》相关法案进行了修正改善。



大会期间，托卡耶夫还与俄联邦委员会主席瓦莲京娜•马特维延科举行了会谈，双方就哈俄议会间合作相关事宜进行讨论。



托卡耶夫向马特维延科介绍了11月23日在哈萨克斯坦议会上通过的《哈萨克斯坦独立25周年宣言》文件。



托卡耶夫表示，该文件中陈述了我国独立至今所取得的成就，议会议员当日还提出了许多建议，其中包括：在阿斯塔纳建立《哈萨克斯坦独立纪念碑》、在国家宪法中提及纳扎尔巴耶夫总统为成立并巩固国家独立所立下的功劳。







托卡耶夫还介绍说，马特维延科日前对哈萨克斯坦进行的访问非常顺利，当日他还在参议院就俄罗斯继续使用拜科努尔航天发射基地相关事宜发表了讲话。



"我由衷感谢俄罗斯议会代表前来出席日前在阿斯塔纳举行的《宗教反对恐怖主义》国际会议。会议中就两国元首在哈俄第十三届经济合作论坛所达成的决议实施问题进行了讨论。"他说。



会议结束后，托卡耶夫在圣彼得堡与巴基斯坦伊斯兰共和国国民议会议长萨达尔•阿亚兹•萨迪克举行了会谈。



会谈中，双方就加强哈巴两国议会间的沟通交流问题进行了讨论，并就两国打击恐怖主义的合作前景深入交换了意见。



据悉，当日俄联邦杜马议员还在圣彼得堡塔夫利宫独联体跨国议会总部举行了哈萨克知识分子阿利汗•博凯汗的纪念碑仪式。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

