市场前景利好 坚戈不断走强

哈通社阿斯塔纳 - 随着坚戈汇率的逐步稳定，以及人民对国家法定货币的支持，坚戈或将开始逐渐走强。

分析人士认为，今年年底坚戈兑美元汇率或将向有利于坚戈的方向发展。



作出这一预期的主要原因，基于12月市场对坚戈的需求将有显著的增长。



年底时，国内的各类企业为了完成纳税，会持续不断地将手中的美元外汇兑换为坚戈。



因此，届时美元汇率将进一步降低。



此外，分析人士预期，国际油价将逐步恢复到过去的高水平位置。



石油输出国家组织（欧佩克）减产会议将在本月末举行，由于此前主要的石油生产国家已经对减产达成了共识，国际原油市场受此鼓舞出现了一定的涨幅。



一旦最终减产协议得以落实，则预期2017年国际原油价格将回升至65美元/桶。



分析人士认为，届时坚戈对美元汇率也将出现大幅度回升。



经济学家瓦列里•帕勒霍夫斯基认为，一旦原油价格回到60美元/桶的价格，则坚戈兑美元汇率将上升至315-320坚戈兑换1美元的标准。



"但如果减产协议无法通过，那么石油价格将下跌至40美元/桶。一切结果，都取决于11月30日的减产会议。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】