哈萨克斯坦和中国就联合国安理会框架下的合作事宜进行讨论

哈通社北京 - 据哈通社驻华记者报道，哈萨克斯坦和中国外交部间协商会议日前在中国首都北京召开，会议就两国在联合国安理会框架下的合作问题进行讨论。

外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫率团出席会议。







"哈萨克斯坦是中国的好朋友，是值得信赖的伙伴。中国和哈萨克斯坦作为友好邻邦和战略合作伙伴，相互之间的政治互信已经达到了相当的高度。两国经济合作不断发展，防务协作日益加深，文化交流与日俱增。中哈之间的合作，堪称外交范本。"中国外交部副部长李保东在会上如是说。







阿什克巴耶夫表示，一个月后，哈萨克斯坦将正式履任联合国安理会2017-2018年非常任理事国职务。在这一关键时刻，同中方进行的会议有着重要的意义。



会上，阿什克巴耶夫还向中方转交了由外交部长伊德里索夫向中国外交部部长王毅发出的邀请函。











伊德里索夫外长邀请王毅外长，借商议在阿斯塔纳举行的上合组织成员国首脑峰会筹备工作情况及中国国家主席习近平出席阿斯塔纳世博会相关工作筹备情况的机会，访问哈萨克斯坦。



据悉，在此次会议开始前，阿什克巴耶夫副部长同哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫、使馆工作人员及北京金台艺术馆工作人员一行，前往位于北京朝阳区公园内的阿拜雕像前敬献花圈。







而在此前一天，阿什克巴耶夫副部长还同中国社科院世界经济与政治研究所人员举行了圆桌会议，就哈萨克斯坦担任联合国非常任理事国的优势进行了讨论。











【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】