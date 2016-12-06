纪录片讲述蒙古国哈萨克牧民冬季大转场

哈通社阿斯塔纳 - 著名摄影师、纪录片导演乔尔•桑托斯将蒙古国哈萨克族牧民冬季转场的场景搬上了荧幕。

生活在蒙古国西部、阿尔泰山脚下的哈萨克人，仍然保持了古老的游牧生活传统。



根据天气的变化和草场的情况，这些牧民每年会迁徙2-3次，前往更加适宜牲畜的区域。



这里的哈萨克牧民们仍然坚守着自古以来的习俗，始终延续了这一生活方式。



乔尔•桑托斯与一名名叫塞劳的哈萨克牧民成为了朋友，并同他和他的家庭共同生活了一周的时间。



在此期间，乔尔•桑托斯用镜头记录下了塞劳一家人的日常生活，尤其是他们策划并实施每年9月的冬季转场的全部过程。



在转场过程中，塞劳一家分成了两个部分。



其中，塞劳的哥哥负责将马匹、羊群和牦牛转移到冬牧场。



而剩下的人，则负责收拾毡房和家具，并于第二天将这些物品通过骆驼运走。



在迁徙途中，牧民们沿着阿尔泰山脉脚下的道路，每天行进25-35公里左右，而从他们所在的夏牧场到冬牧场之间的距离则接近150公里。



经过了4-5天的跋涉，塞劳一家人在冬牧场重聚，并将在那里生活2-3个月的时间。



在冬季过去之后，他们还将继续重复这样的生活，重新前往夏季牧场。







【编辑：木合塔尔·木拉提】