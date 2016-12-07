纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦应走属于自己的发展道路

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统6日出席了在阿斯塔纳市举行的工业化建设成果年度全国电视电话会议。

会议期间，纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦应走属于自己的发展道路。



"在全球面临着经济危机的艰难时刻，我们依然在持续发展，国内已经有多家大型企业顺利投产。我们正在建设新的工作岗位、现代化工厂以及加工厂。世界上很少有国家像我们这样努力，因此，我们应该继续为成为一个经济发达的伟大国家而共同努力。"他说。



纳扎尔巴耶夫指出，只有大规模实施工业化建设才能使我国顺利跻身全球最发达30国之列。



"我们应该抱有巨大梦想而活，为实现梦想而努力。如果一个人没有梦想，就不会有任何作为。哪怕只实现了一半，对我们来说也会是一个巨大的成就。我的这番话主要是针对国内青年的。这是独立25周年之际举行的重大活动之一，我们面前出现了新的目标、新的梦想，我们应该为达到这些目标、实现这些梦想而共同努力。"他说。



此外，纳扎尔巴耶夫还指出，在俄罗斯帝国时期，哈萨克斯坦所有地底财富均以原料形式向外运输，当时我国甚至连像样的运输道路都没有。



"而现在，我们建立了多少铁路。我们以前根本没有这么好的条件，因为当时我们只是一个殖民国。我们现在有石油、天然气、黄金、白银等丰富的财富，任何国家都无法从我们这里抢走这些财富。在发展中，我们也要注意不落入追逐其他国家后尘的老路，应该走属于我们自己的发展道路。"他说。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】