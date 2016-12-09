哈萨克斯坦即将以安理会非常任理事国身份参与国际事务

哈通社阿斯塔纳 - 2017年1月1日起，哈萨克斯坦将正式履行其联合国安理会非常任理事国职务。届时，哈萨克斯坦将以这一身份，参与全球范围内诸多重要事项的抉择。

在8日于阿斯塔纳召开的庆祝哈萨克斯坦独立25周年及世界人权日圆桌会议上，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃作出上述表示。



"保障人权，一贯是哈萨克斯坦政府各项国策的重要方向之一，同时也是重要的价值观之一。众所周知，在我们这个伟大的草原之国当中，对人权的重视可谓是自古以来就形成的传统文化。哈萨克汗国时期，由塔吾凯勒汗所颁布的《七项法典》，为哈萨克草原对人权的尊重打下了法律性的基础，并作为重要的法律文件，持续发挥了200多年的作用。而由毕官们主持的草原法庭，更是因其对人权的重视，得到了欧洲和俄罗斯研究者们的高度评价。"阿布德哈勒科娃在会上如是说。



国务秘书强调，独立年间，哈萨克斯坦始终将保障、尊重人权和自由放在首位，并批准通过了60多项联合国旨在保障人权的协议。



"在四分之一个世纪的时间中，哈萨克斯坦成为了联合国、欧安组织、伊斯兰会议组织、欧亚经济联盟等众多国际组织的重要成员。而从明年开始，哈萨克斯坦将履行联合国非常任理事国职务，并以这一身份参与诸多国际重要事务的抉择。



此外，在2016年，哈萨克斯坦向联合国人权委员会提交的两份报告，也从各个角度明确展现了哈萨克斯坦为保障人权和自由所做出的努力。"阿布德哈勒科娃如是说。



【编译：木合塔尔·木拉提】