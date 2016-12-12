纳扎尔巴耶夫总统就伊斯坦布尔恐袭事件向土总统致慰问电

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日就伊斯坦布尔恐怖袭击事件向土耳其总统雷杰普•埃尔多安致慰问电。

慰问电中，纳扎尔巴耶夫表示，惊悉土国伊斯坦布尔市发生恐怖袭击事件，造成重大人员伤亡。



纳扎尔巴耶夫强调，斩断国际恐怖主义组织的活动根基，是全球社会共同的责任和义务。哈萨克斯坦将始终坚定地同兄弟的土耳其人民站在一起，共同应对21世纪最大的威胁--恐怖主义。



纳扎尔巴耶夫还说："我以个人名义，对遇难者表示沉痛的哀悼，对遇难者家属和受伤人员表示诚挚的慰问，并真诚的祝愿所有伤者能够尽早康复。"



伊斯坦布尔10日晚发生两起爆炸袭击，包括30名警察在内的38人在袭击中丧生，另有155人受伤，其中14人伤势严重。与土耳其反政府组织库尔德工人党有联系的组织"库尔德自由之鹰"声称实施上述袭击。



一年多来，土耳其安全局势恶化，伊斯坦布尔和首都安卡拉等城市不断遭爆炸袭击。"库尔德自由之鹰"声称实施发生在伊斯坦布尔和安卡拉的多起袭击。土耳其、美国等国政府已将"库尔德自由之鹰"列为恐怖组织。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】