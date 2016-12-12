尼格马图林会晤俄罗斯国家杜马主席沃洛金

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会下院消息，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林12日在阿斯塔那会晤了俄罗斯国家杜马（议会下院）主席维亚切斯拉夫•沃洛金。

值得一提的是，这是沃洛金自担任俄罗斯国家杜马主席以来，首次对外进行的正式访问。



会谈中，尼格马图林指出，以人民利益为主的两国议会间合作关系将不断得到深化。



尼格马图林表示，两国元首在相互信任和浓厚友谊的框架下，全面提升了哈俄各领域的合作水平。



"如今，哈萨克斯坦与俄罗斯两国之间的战略伙伴关系正在不断得以推进。这一切都归功于纳扎尔巴耶夫总统与俄罗斯总统普京的密切关系和至今为止所实施的明智政策。今日的会谈旨在通过对两国有利的新法案。"他说。



尼格马图林表示，近年来，哈俄一直保持着经常性高层政治对话和磋商，不断提高哈俄之间的互信水平。此外，两国还建立了系统性的经济关系，并不断提升在安全领域的合作关系。



尼格马图林还表示，两国议会间的合作关系正在持续的迅速发展。我国独立25周年之际，俄罗斯国家杜马主席首次出访就选择了哈萨克斯坦进行正式访问便是最好的见证。除俄罗斯国家杜马主席以外，此次对我国进行访问的俄罗斯代表团中还有一些俄罗斯国家杜马委员会主席。



此外，尼格马图林还对俄罗斯宪法日表示祝贺，并祝愿俄罗斯人民能永享和平、幸福和繁荣。



沃洛金也对哈萨克斯坦独立25周年纪念日表示了祝贺。



"我们今日的会谈恰逢贵国独立25周年，这对哈萨克斯坦来说是非常重要的时期。在这25年以来，我们目睹了哈萨克斯坦经历了怎样的变化。贵国首都阿斯塔纳也在这短暂时期得到了迅速发展，转变为一座美丽繁荣的城市。这一切都归功于纳扎尔巴耶夫总统。国家元首采取的每一个政策，做出的每一个决议都是为了提升人民生活水平以及推进国家发展大业。我以俄罗斯议院的名义，真诚的祝贺哈萨克斯坦每一位公民独立日快乐！"沃洛金说。



此外，双方就进一步促进两国议会间合作关系相关事宜进行了讨论。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】