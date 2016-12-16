铭记历史 展望未来 —— 独立道路上的命运锤炼

哈通社阿斯塔纳 - 12月16日--哈萨克斯坦共和国独立日。1991年12月16日哈萨克斯坦议会通过《哈萨克国家独立法案》，正式宣布独立，成为主权独立的国家。

生活在伟大草原之国的哈萨克人，有着崇尚自由的崇高天性。对自由的渴望，镌刻在每一个哈萨克人血液当中。



在追寻自由的道路上，哈萨克亚大草原上的哈萨克人民经历了命运的残酷锤炼。



无数先辈抛头颅、洒热血，为了至高无上的自由而奋斗不止，乃至牺牲生命也在所不惜。



为了自由，哈萨克人称得上千死千生。



今天，在哈萨克斯坦迎来独立25周年的伟大时刻，我们希望同读者们一起，回顾历史上哈萨克人民所走过的坎坷道路，了解命运曾经为哈萨克人民安排了怎样的艰辛与险阻。

沙俄统治下的哈萨克斯坦



在摧毁了哈萨克汗国之后，沙皇俄国在中亚建立起了殖民统治。



沙皇俄国的帝国主义殖民统治，对哈萨克人的社会经济模式和传统文化习俗都带来了巨大的改变。







贪婪的殖民者大肆搜刮哈萨克大地上的财富，并不断压缩着哈萨克人的生存空间。哈萨克亚草原上的原住民们，在不断紧逼的殖民者威胁下，只能放弃固有的土地，不断后退。



沙俄帝国在驱逐了哈萨克亚草原上的哈萨克人口之后，开始从本土迁移来俄罗斯人和哥萨克人，占据那些原本属于哈萨克人的肥沃土地，并想方设法的铲除原住民的痕迹。



在殖民主义政策下，哈萨克人民遭受了生产资料与精神文明的双重损失。尤其是沙俄的俄罗斯化政策，加速了哈萨克本土文化的大量遗失。



沙俄帝国政权在推行俄罗斯化教育政策的同时，并没有打算将先进的科学知识传授给哈萨克人，而仅打算瓦解哈萨克人的固有文化，使哈萨克人保持愚昧的同时对俄罗斯的文化产生钦慕、依赖和向往。



其教育政策，始终以保证哈萨克人服从沙俄统治，消灭哈萨克母语和文化为宗旨。



民族解放运动与大起义



沙俄的殖民主义政策，最终激化了哈萨克人与帝国政府之间的矛盾。







18-20世纪期间，哈萨克草原上发生了多次针对沙俄帝国政府的民族解放运动和起义。



由斯热姆•达特吾勒（Сырым Датұлы）、伊萨泰•泰曼吾勒（Исатай Тайманұлы）、马哈姆别特•沃帖慕斯吾勒（Махамбет Өтемісұлы）及哈萨克汗国最后一任可汗--科捏萨热•哈斯木吾勒（Кенесары Қасымұлы）所领导的起义运动，沉痛的打击了殖民者的反动统治。



1916年席卷哈萨克斯坦的民族解放运动大起义中，有超过3000多哈萨克人牺牲。



此次起义最激烈的战斗，发生在托尔盖和杰特苏地区。







在民族解放运动期间，阿里汗•博凯汗诺夫、阿赫梅特•巴依吐尔逊诺夫、米尔扎赫普•杜拉托夫等一批具有先进思想的学者、领袖人物，通过兴办报纸、出版书籍等方式，为运动指明了正确的方向，并将科学、民主和自由的新思想、新知识传播给了广大的人民。



但无一例外的，这些起义和解放运动，均遭到了殖民政府的残酷镇压。



人类历史上不曾有过的人造大饥荒



苏联建立并统治哈萨克斯坦期间，哈萨克大地上出现了两次大范围饥荒。



其中，发生在20世纪30年代的饥荒最为令人发指。







哈萨克大地上的第一次人造饥荒发生在1921-1922年。历史学家玛纳什•阔兹巴耶夫（Манаш Қозыбаев）称，此次饥荒导致了极为严重的人道主义灾难。



据悉，1922年哈萨克斯坦西部和北部有超过235万人陷入饥荒，其中绝大部分人口因饥饿走向死亡。当局的救灾措施仅针对城市居民，而当时因政策原因，仅2%的哈萨克人居住在城市当中。



历史学者们认为，这一次饥荒并非自然气候的变动所导致，而是因布尔什维克的错误政策造成的。







1931年-1933年的第二次大饥荒，是哈萨克历史上最为黑暗的一页。



根据1928年出台的反富农法案，苏联当局强行收缴了包括中农在内的，几乎所有哈萨克牧民的生产资料。当时的执政当局甚至有一个口号："不放过一个敌人，不遗漏一只羊羔"。



人造大饥荒导致哈萨克人口骤减三分之二



根据1992年哈萨克斯坦议会所做出的调查显示，20世纪30年代的人造大饥荒，导致哈萨克斯坦非正常死亡人口超过220万人，占当时哈萨克斯坦人口总数的48%。



而部分学者则认为，饥荒导致的死亡人口超过了300万人。







当时，还有近150万哈萨克人因失去了所有生产资料，无力应对饥荒而选择了逃荒，逃荒至中国、蒙古、中亚其他国家、阿富汗、伊朗乃至土耳其等国。



如此巨大的人口损失，在哈萨克历史上是不曾有过的。



政治清洗与迫害



哈萨克人中的学者、政治家、社会活动人士以及党员干部等精英阶层，在1926-1930年间的政治大清洗中遭到了重创。

1937-1938年间，超过13万哈萨克族知识分子再次遭到清洗和迫害。







这些学者不仅是哈萨克人中最优秀的人才，而且大多数人都曾经为曾经的民族解放运动贡献过力量。



包括阿赫梅特•巴依吐尔逊诺夫（Ахмет Байтұрсынов）、马赫詹•朱玛巴耶夫（ Мағжан Жұмабаев）、贝伊姆贝特•迈林（Бейімбет Майлин）等一大批学者、知识分子和领袖人物在大清洗中罹难。



第二次世界大战期间的哈萨克人



对于卫国战争期间哈萨克人口的损失，有着多种不同的观点。







官方统计称，卫国战争中，有120万哈萨克军人奔赴前线，而仅有半数平安归国。



以人口规模计算，哈萨克人在战争中的损失要高于乌兹别克、鞑靼斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚，而与沦为战场的俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰等国相仿。



阿拉木图十二月事件



1986年12月，发生在阿拉木图的哈萨克青年学子针对苏维埃政权的和平抗议活动，最终成为了哈萨克人奔向自由的号角。



迄今为止，这起事件中的许多疑点仍然没有完全解开。







当天，因不满原苏联当局违反宪法，强行撤换哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国领导人，阿拉木图市大学生及部分群众走上街头进行游行抗议。抗议活动随后遭武装军警袭击，造成抗议者多人死亡，200人受伤。



苏联当局随后还逮捕并审判了99名参与抗议的大学生，264名哈萨克大学生因参与游行而被开除。



此次事件后来被称之为"杰勒托克桑事件"（即十二月事件）。







亲爱的读者们，如今，经历过无数艰险的哈萨克斯坦，重新拥有主权独立与民族自由已有整整25年，在这四分之一个世纪里，哈萨克斯坦人民从无到有的建立起了一个富强、民主、和谐的国家，并充满希望的走在繁荣发展的光明大道之上。



铭记历史，展望未来，让我们为哈萨克斯坦的独立而自豪！



哈通社向全体哈萨克斯坦人民，以及世界各地的友好人士致以独立日的问候！



【编译、整理：木合塔尔·木拉提】