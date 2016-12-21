塔拉兹举办民族间文艺表演比赛

哈通社阿斯塔纳 -- 据塔拉兹国立大学消息，独立25周年之际，塔拉兹国立大学举办了"让我们共同凝聚在蓝色旗帜下"文艺表演比赛。

文艺表演比赛旨在促使不同信仰和谐相处，促进民族间相互尊重、相互信任，巩固民族团结与友谊。



达利娅•阔扎姆扎若娃 说："要想克服挑战，唯有团结一心。只有各民族保持团结一致、相互信任、彼此尊重，我们才能取得许多良好成就。如今，我们的国家能繁荣发展，取决于我国各民族始终保持团结一致，不断增进彼此之间的深厚友谊。独立至今，130多个民族一直共处于一个屋檐之下，拥有共同的目标和希望，保持着互帮互助，血脉交融的和谐生活。因此，我们为进一步增进各民族之间对彼此的了解，巩固民族团结与友谊，推动民族间和睦相处而特意举办了这场文艺活动。"



据悉，比赛共分3大环节。就读于塔拉兹国立大学的各民族代表在比赛期间不仅向在座观众介绍了不同民族的文化特色和传统习俗，他们还清唱民族歌曲，奉上各民族的传统食品，并分享了这些美味食品的制作方法。



根据比赛结果，获胜者得到了塔拉兹国立大学校长颁发的奖状和一些名贵奖品。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】