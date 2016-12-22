纳扎尔巴耶夫同鲁哈尼发表联合声明

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统22日在总统府与来访的伊朗伊斯兰共和国总统哈桑•鲁哈尼举行双边会谈。

会谈结束后，两国元首共同召开新闻发布会，并发表了联合声明。



在新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫总统说："首先欢迎伊朗总统、尊敬的哈桑•鲁哈尼先生来到哈萨克斯坦。这是伊朗元首第二次访问哈萨克斯坦。那时，我们举行了会面，并解决了很多问题。今天的会面将进一步推动两国合作关系的发展。"

纳扎尔巴耶夫指出，伊朗是最先承认哈萨克斯坦独立的国家之一，两国于1992年1月29日正式建交。

"哈伊两国建交25周年即将到来，这是两国之间友好关系的明证。这些年里，两国合作关系得到了高速发展，在各领域的合作关系得到了充分体现。伊朗对哈萨克斯坦的所有外交举措提供了全面支持。"总统说。

纳扎尔巴耶夫强调，伊朗是哈萨克斯坦的近邻，是可靠的合作伙伴。

"即使在伊朗遭受制裁的情况下，两国也没有断绝合作关系。为解决伊朗核问题，我们还在阿拉木图举办了两次协商会议。"他说。



会谈中，两国元首还就进一步推动两国经贸、投资、农业、矿产和过境运输等一系列合作问题进行了商讨。

纳扎尔巴耶夫总统说："哈-土-伊国际铁路成为了区域的有效交通运输系统。该运输通道将进一步推动哈萨克斯坦与波斯湾国家之间的经贸合作关系。目前，两国正就在伊朗建造粮食和集装箱运输终端问题进行商讨。"

"我对伊朗的访问后，双方签署了一些农业领域的合同。目前，伊方已在我国实施了总价值4.8亿美元的农业项目。除了向伊朗出口小麦外，我们还希望出口葵花油、燕麦、大米和其他谷物。"总统说。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】