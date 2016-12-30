国产动画电影《哈萨克耶勒》或将在土耳其上映

哈通社奇姆肯特 --南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫29日对奇姆肯特市Sak动画制作室进行视察工作。

相关人员表示，不久后的将来，国产动画电影《哈萨克耶勒》将推向国际电影市场，目前，翻译小组正在进行电影翻译工作，计划将《哈萨克耶勒》翻译为土耳其文。Sak动画制作室和南方电影制片厂将负责实施将国产动画电影《哈萨克耶勒》推向土耳其电影市场相关工作。



图伊梅巴耶夫说："这一计划需要详细讨论，剧本制作结束后，我们再进一步讨论细节问题。当然，这是一个非常好的提议，我方将大力支持。我们将与土耳其相关机构共同协商动画电影‘哈萨克耶勒'营销事宜。"



Sak动画制作室室长努里丁•帕铁耶夫还向南哈州州长介绍了《古老杰特干之迷》、《保卫沃特拉尔之战》、《哈吉穆罕》等一系列国产动画电影。



最后，图伊梅巴耶夫指出，国产历史动画电影的国际化，将对吸引更多外来游客起到重大作用。



据悉，动画电影《哈萨克耶勒》是根据历史事件和人物，经过艺术加工的传说故事动画，其中包括克列汗和贾尼别克汗的童年时光以及他们最终建立统一国家的过程。动画电影的每一秒画面都经过人工绘出25幅画制作而成。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】