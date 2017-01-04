我国常驻联合国副代表萨德阔夫出席联合国安理会会议

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻联合国副代表巴尔勒拜•萨德阔夫率领的代表团3日出席联合国安理会2017年举行的首次会议。

会议就非洲问题、中东形势、叙利亚化武、向伊拉克摩苏尔东部提供人道主义援助等全球重大问题进行讨论，并制定了联合国安理会1月工作计划。



萨德阔夫表示，哈萨克斯坦高度重视推进联合国安理会预防性外交发展和信任措施合作，并支持联合国安理会为打击恐怖主义、预防及解决冲突等领域作出的努力。



萨德阔夫介绍说，纳扎尔巴耶夫总统在1992年即第47届联合国大会提议成立亚信会议，为进一步推进亚洲和平与安全起到了重大作用。



此外，联合国将于1月10日举行"预防冲突和维持和平"高级别研讨会，联合国秘书长古特雷斯和安全理事会各成员国外长将出席会议。



1月17日，联合国将举行会议，讨论中东形势与巴勒斯坦问题。



据悉，2017年1月，联合国将就叙利亚化武、向伊拉克摩苏尔东部提供人道主义援助、以及刚果、中非共和国、塞浦路斯、马里、哥伦比亚等国家相关问题进行讨论，并通过一系列相关文件。此外，在哈萨克斯坦主持的会议期间，联合国将就打击伊斯兰国与阿尔-凯达恐怖组织计划、索马里与厄立特里亚安全问题进行讨论。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

