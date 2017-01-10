政治学家：哈萨克斯坦的“调停者”身份非常重要

哈通社阿斯塔纳 - 知名哈萨克斯坦政治学家苏勒坦别克•苏勒坦哈利耶夫认为，在国际关系愈发复杂的当下，哈萨克斯坦作为号召和平和对话的"调停国"身份，将变得更加重要。

在接受哈通社记者采访时，苏勒坦哈利耶夫表示，当选联合国安理会非常任理事国，不仅是哈萨克斯坦在国际政治舞台上取得的一次重要成就，同时也提升了自身的形象和影响力。



"作为克里姆林宫的政治伙伴，在俄罗斯的请求下，哈萨克斯坦将积极介入并调停东乌克兰纷争及叙利亚和平问题，为这些地区争端的解决提供协助。换句话说，哈萨克斯坦所奉行为多元外交政策，为俄方观点的表达提供了可能。在前苏联国家当中，哈萨克斯坦可以说是唯一对俄罗斯观点表示支持的国家。不过出于许多问题，哈萨克斯坦同样不会认同某些新生共和国的地位。总的来说，哈萨克斯坦的外交政策基于具体的事实。" 苏勒坦哈利耶夫说。



苏勒坦哈利耶夫认为，在国际关系愈发复杂的当下，哈萨克斯坦作为号召和平的"调停国"身份将变得更加重要。



哈萨克斯坦所具有的超然地位，也同时符合西方国家和俄罗斯的需求。



值得一提的是，从2017年1月1日起，哈萨克斯坦正式成为联合国安理会非常任理事国。1月10日，哈萨克斯坦代表将出席在联合国举行的主题为"停止冲突和维持和平"的公开辩论。



【编译：木合塔尔·木拉提】