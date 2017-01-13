中国共产党代表团访问哈萨克斯坦 介绍六中全会成果

哈通社阿斯塔纳 - 受祖国之光党邀请，中国共产党代表团日前访问阿斯塔纳，并介绍了中国六中全会内容及成果。

在同媒体记者进行的见面会上，中国全国人大常委会副秘书长沈春耀（音译）向记者们介绍了中国共产党的主要政策和工作内容。



"中国共产党同许多外国政界党派建立了合作关系，此次我们是受祖国之光党的邀请，前来访问哈萨克斯坦。此次我们的主要目的，是向祖国之光党介绍我国六中全会的成果和新的想法。" 沈春耀说。



据沈春耀透露，组织对外友好交流团访问外国，是中国共产党的一项"传统"。



"每次中共全会结束之后，我们都会派出代表团访问各个友好国家，向这些国家介绍全会的成果。我们相信，通过公开透明的党务工作和交流，中国和哈萨克斯坦之间的关系将更加深入和巩固。"他说。



据悉，根据行程计划安排，中国共产党代表团将同哈萨克斯坦主要政党及主流媒体代表举行会谈。



"经常同哈萨克斯坦就两国共同关心的、利益一致的问题交换意见，是我们的荣幸。在结束此次访哈之行后，我们计划对塔吉克斯坦进行相同的访问。"沈春耀说。



【编译：木合塔尔·木拉提】