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    14:36, 16 一月 2017 | GMT +6

    瑞士检方正在对乌兹别克斯坦前总统长女开展受贿罪调查

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    哈通社阿拉木图 - 据《华盛顿邮报》报道，瑞士检方日前对乌兹别克斯坦已故前总统伊斯兰•卡里莫夫的长女古丽娜尔•卡里莫娃启动了调查程序，称后者涉嫌受贿罪行。

    报道称，相关调查及审讯工作是在塔什干市内进行的。

    目前古丽娜尔正处于软禁状态。

    卡里莫娃的辩护律师、瑞士人格里高尔•曼吉安表示，检方与古丽娜尔进行了两次会面，时间分别在去年12月9日与10日。
    律师称，"古丽娜尔虽然目前状态良好，但没有人能够明确的保证她的安全。"

    据其透露，古丽娜尔目前无法与外界进行直接交流，"她甚至不能和自己的孩子见面。"

    瑞士方面证实，该国检方确实在乌兹别克斯坦开展工作。

    从2014年开始，古丽娜尔•卡里莫娃就不再在公开场合出现。

    她甚至没有出席其生父、前总统卡里莫夫的国葬。

    据悉，她大约正是在那时开始被软禁在家中的，而瑞士检方的贿赂罪调查工作也于同年启动。

    有分析称，外国企业为了在乌兹别克斯坦获得必要的利益，而向古丽娜尔•卡里莫娃行贿。

    瑞士政府已经冻结了古丽娜尔名下6.5亿欧元的存款。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    中亚 乌兹别克斯坦 黄金储备
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