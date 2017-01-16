瑞士检方正在对乌兹别克斯坦前总统长女开展受贿罪调查

哈通社阿拉木图 - 据《华盛顿邮报》报道，瑞士检方日前对乌兹别克斯坦已故前总统伊斯兰•卡里莫夫的长女古丽娜尔•卡里莫娃启动了调查程序，称后者涉嫌受贿罪行。

报道称，相关调查及审讯工作是在塔什干市内进行的。



目前古丽娜尔正处于软禁状态。



卡里莫娃的辩护律师、瑞士人格里高尔•曼吉安表示，检方与古丽娜尔进行了两次会面，时间分别在去年12月9日与10日。

律师称，"古丽娜尔虽然目前状态良好，但没有人能够明确的保证她的安全。"



据其透露，古丽娜尔目前无法与外界进行直接交流，"她甚至不能和自己的孩子见面。"



瑞士方面证实，该国检方确实在乌兹别克斯坦开展工作。



从2014年开始，古丽娜尔•卡里莫娃就不再在公开场合出现。



她甚至没有出席其生父、前总统卡里莫夫的国葬。



据悉，她大约正是在那时开始被软禁在家中的，而瑞士检方的贿赂罪调查工作也于同年启动。



有分析称，外国企业为了在乌兹别克斯坦获得必要的利益，而向古丽娜尔•卡里莫娃行贿。



瑞士政府已经冻结了古丽娜尔名下6.5亿欧元的存款。



【编译：木合塔尔·木拉提】