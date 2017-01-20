托卡耶夫会见加拿大众议院代表团

哈通社阿斯塔纳--参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫20日在阿斯塔纳会见加拿大众议院外交与国际发展委员会主席、哈萨克斯坦-加拿大议会间合作委员会加方主席罗伯特•诺特率领的加拿大众议院代表团。

托卡耶夫会说，今年是哈加两国建交25周年。纳扎尔巴耶夫总统向来重视与加拿大发展两国间深度融合的互利合作关系。他一直希望进一步深化两国经贸投资合作，建立更多的高科技联合企业。



托卡耶夫说，近些年来，两国议会在欧安组织议会大会框架下的合作取得了长足发展。加拿大众议院代表团的此行必将为两国议会间对话增添新的活力。



期间，双方还就两国关系和全球热点问题进行交流，交换看法。其中包括即将举行的叙利亚问题阿斯塔纳和谈。



托卡耶夫说，叙利亚政府和反对派代表即将在阿斯塔纳举行和谈。哈方期待阿斯塔纳和谈取得积极成果，同时希望叙利亚各派团结一致，推动国内政治和解进程，促进叙利亚的和平与稳定。为使和谈顺利进行，哈政府将为会谈提供一切便利条件，也希望国际社会对此次和谈提供更强有力的支持。



托卡耶夫邀请代表团成员光顾阿斯塔纳世博会。



罗伯特•诺特说，哈萨克斯坦是加拿大的亲密朋友。两国有很多相似之处，其中气候条件与地理环境也有许多共同点。代表团一行对哈萨克斯坦独立以来取得的巨大成就给予充分肯定。哈萨克斯坦已开始履行安理会非常任理事国职责。加拿大政府坚信，履职期间，哈萨克斯坦一定会为解决全球范围内的疑难问题发挥积极作用。



托卡耶夫20日还会见德国新任驻哈大使罗尔夫•玛法勒。托卡耶夫祝贺并欢迎玛法勒来哈履新，并同他就哈德双边关系和各领域合作等议题交换意见。



【编译：金桥】