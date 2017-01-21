外交部长介绍我国担任安理会非常任理事国期间的政治主张

哈通社阿斯塔纳 - 20日，哈萨克斯坦外交部长阿布德拉赫莫夫与俄罗斯外交部长拉夫罗夫在莫斯科举行会谈。

在会后举行的新闻发布会上，阿布德拉赫莫夫外长就哈萨克斯坦在担任联合国非常任理事国任期期间的政治主张进行了介绍。



"哈萨克斯坦目前有两个文件得到了联合国的批准。其中之一是纳扎尔巴耶夫总统去年在出席华盛顿核安全问题峰会时，提出的《21世纪无核化世界》宣言。最近，我们还向安理会介绍了纳扎尔巴耶夫总统关于‘为建立安全、公正和繁荣的世界而巩固国际合作'的哈萨克斯坦政治主张。"阿布德拉赫莫夫说。



阿布德拉赫莫夫外长还就哈萨克斯坦在担任联合国非常任理事国期间的相关议程进行了介绍。



"总重要的，便是努力使国际社会进一步接近世界无核武器化的目标。我国今后的优先级之一，便是提前预防和停止地区和国际性的冲突。为了实现这一目标，哈萨克斯坦将采取一系列措施。"阿布德拉赫莫夫说。



外长还着重介绍了哈萨克斯坦能够成功当选联合国非常任理事国的原因。



"我们获得了非洲国家的广泛支持。考虑到安理会日程中近70%的议题，均与非洲国家的和平和安全问题有关，哈萨克斯坦驻联合国代表团将始终关注非洲的和平与发展问题。"他说。



此外，外长还表示，哈萨克斯坦将在阻止和预防战争行为、保障人权、实现稳定发展、如何应对气候变化等问题上，积极同各国开展合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】