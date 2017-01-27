俄罗斯和塔吉克斯坦将讨论两国间民航争议问题

哈通社阿斯塔纳 - 塔吉克斯坦与俄罗斯之间的民航争议仍在持续。本周五，双方将在两国经济合作政府间委员会上，就此争议进行讨论。

为出席两国政府间委员会会议，俄罗斯第一副总理伊戈尔•舒瓦洛夫日前抵达塔吉克斯坦首都杜尚别。



据悉，代表塔吉克斯坦参加此次会议的是该国政府总理科基尔•拉苏尔佐达。



消息称，双方将在会议中讨论两国间经贸及投资合作事宜。而两国之间在近期愈演愈烈的民航争端，也将在会议上成为主要的议题之一。



根据俄罗斯交通部2周前的通报，莫斯科并不希望两国之间的民航争端继续发展下去，因此不会再对塔吉克斯坦航空公司采取进一步的限制措施。



值得一提的是，俄塔两国之间的民航争端开始于去年12月。根据此前的报道，塔吉克斯坦政府对俄罗斯亚马尔航空公司发出了航空禁令，称该公司无力承担杜尚别于其他地区的固定航线，且无权在当地出售飞机票。



作为回应，俄罗斯官方宣布暂停塔吉克斯坦索蒙航空运营的两国间多条国际航线。



俄亚马尔航空交涉无果后表示将提起诉讼，而塔吉克斯坦官方则表示俄方的诉讼威胁不值一提。



【编译：木合塔尔·木拉提】