国情咨文：“哈萨克斯坦”制造需成为绿色农产品典范品牌

哈通社阿斯塔纳 - 农业领域应该成为哈萨克斯坦经济发展的新动力。

在1月31日发表的国情咨文当中，纳扎尔巴耶夫总统做出了这样的表述。



在强调了哈萨克斯坦农业综合体的发展前景之后，纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦拥有足够的潜力，足以成为全球首屈一指的农业产品出口国。



"‘哈萨克斯坦制造（Made in Kazakhstan）'品牌农产品，应该成为绿色食品的典范。"纳扎尔巴耶夫说。



在国情咨文中，总统表示，哈萨克斯坦应努力发展成为欧洲的‘面包篮'。未来哈萨克斯坦要从原材料出口国转型为加工产品出口国。



只有如此，哈萨克斯坦才能在竞争激烈的全球市场上站稳脚跟。



总统表示，为了实现这一目标，政府及各级官员将被赋予以下任务。



第一：重新梳理国家补贴的发放标准，逐步实现向产品保险的过渡；



第二：在五年内，为50万私营农场主们创造建立合作社的条件；



第三：提高加工产品的质量，建立良好的产品储存、运输和销售体系；



第四：积极提高劳动生产率，减少生产成本；



第五：提高土地资源利用效率，五年内将灌溉种植面积提升40%，达到200万公顷；



第六：加大对产业急需的农业领域科研项目的投资力度。



此外，纳扎尔巴耶夫总统还在国情咨文中表示，至2021年要实现粮食出口提升40%的目标。



相关任务将在新的国家战略框架下得到实现。



【编译：木合塔尔·木拉提】