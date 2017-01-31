沃拉兹巴耶娃取消美国演出会 抗议特朗普“穆斯林禁令”

哈通社阿斯塔纳 -- 据slippedisc.com网站消息，哈萨克斯坦小提琴手艾莎•沃拉兹巴耶娃因美国总统特朗普27日签署"穆斯林禁令"，取消近日将在美国芝加哥举办的专场演出会。

艾莎表示，所有的一切都是对特朗普签署的行政令所做出的回应。



艾莎29日向演出会组织人员彼得•马尔加萨克写信称："特朗普签署的行政令导致许多乘客被禁止登机，即使持有绿卡的乘客也被禁止进入美国境内。当我从英国《卫报》得知这一消息后，决定取消芝加哥专场演出会，以示抗议。"



艾莎写道："美国为何允许举办演出会的我进出境内，却禁止那些寻求支援的叙利亚公民入境？这真是一件非常糟糕的事情！"



彼得对此回信表示赞同。



艾莎•沃拉兹巴耶娃出生于阿拉木图，博拉沙克奖学金计划资助她完成英国伦敦大学皇家音乐学院学业，被认为是哈萨克斯坦古典音乐演奏新星。曾在西班牙、意大利、奥地利、英国等国家举办专场演出会。



美国总统特朗普27日签署行政令，并宣称，在未来90天内，禁止向伊拉克、叙利亚、伊朗、苏丹、索马里、也门和利比亚7个伊斯兰国家的普通公民发放签证，以防止从这些特朗普所称的"高危地区"输入恐怖主义。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】