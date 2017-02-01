哈萨克斯坦将组建投资者服务国有公司

哈通社阿斯塔纳 - 国家经济部部长帖穆尔•苏莱曼诺夫昨日（1月31日）在政府工作会议后的新闻发布会上表示，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，哈萨克斯坦将成立新的国有公司。

"在我国，有多个组织负责从事外资吸引的工作。有基于此，根据纳扎尔巴耶夫总统的具体指示，我国将组建一个新的国有公司。该公司旨在为投资者提供全方位的公共服务，并遵守一站式服务原则。"他说。



据其透露，在31日举行的政府工作会议上，政府总理萨金塔耶夫就成立新国有公司问题做出了具体的安排。



值得一提的是，在纳扎尔巴耶夫总统与1月31日以书面形式发表的国情咨文--《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》当中，明确要求哈萨克斯坦需保持自身在吸引外资方面的优势。



"阿斯塔纳国际金融中心需在为国家经济发展吸引财力资源方面，发挥自身的重要作用。哈萨克斯坦要在商品生产和销售、提供服务等方面，在国际市场上体现出自身的价值。吸引更多的跨国企业来哈投资，将是首要的选择。同中国达成的工业合作项目需落实到位。"纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中如是说。



【编译：木合塔尔·木拉提】