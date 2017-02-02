政治任命官员宣誓仪式举行总统出席并讲话

哈通社阿斯塔纳--据总统府新闻局消息，2月2日，央行行长、最高法院理事会主席、"斯尔巴尔"对外情报局局长、总统办公厅领导层官员、政府组成人员、各州政府州长以及阿拉木图市长等来自全国各地的高官向哈萨克斯坦人民和总统进行庄严宣誓。纳扎尔巴耶夫总统出席并发表讲话。

纳扎尔巴耶夫指出，随着形势和任务不断发展，摆在各位面前的工作任务也将会十分繁重，一刻也不能懈怠。



"滥用财政资金、违法乱纪、贪污受贿等现象时有发生。这些现象不仅严重败坏公职人员形象，还会影响国家管理体制。"总统说。



纳扎尔巴耶夫说，随着数字技术的发展，新的形势赋予了大小官员更重要的历史使命。作为国家管理者，在座的各位必须要具备数字素养，而且还要成为数字技术的积极实践者和应用者。



总统还重点提到发展地方商贸在国家发展新阶段中的重要作用。



纳扎尔巴耶夫说，各地政府要千方百计推动商贸服务行业上规模，这是官员们当前一项重要的任务。同时要教会人们如何去创业做生意。



总统强调，推动社会各项事业的发展是国家重点事项之一。



"经济和社会领域的重大变革要与政治改革同步进行。即将启动的宪法改革将强化政府和地方国家机构的作用，因此大家要以新的方式尽快投入到新的工作当中。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：金桥】



