维塔斯称不会跟湖南卫视或迪玛希打官司

哈通社阿斯塔纳 - 俄罗斯著名歌手维塔斯2日通过个人Facebook主页，就当前舆论热议的歌曲著作权风波发表了声明。

维塔斯在个人Facebook主页上写道："尊敬的朋友们！我想正式的向大家说明一件事：



最近四天来，网络上有关我的非议变得多了起来。



我想说，我对每一个从事艺术创作的人，以及每一次对艺术的努力，都始终抱有敬意。



我从来没想过，要插手另一个艺术家的创作、演出，对他的创作行为进行评判，乃至同他对薄公堂。而且，我也永远不打算这么做。"



维塔斯随后强调称，法律层面的纠纷，绝大多数情况下都是艺人所属的经纪人与公司的工作，这类事项的虽然常常出现在很多歌手的身上，却又经常不受歌手自身意愿的影响。



"越是知名的作品，围绕着它的争议就越多。但无论如何，它不应该成为恶言相向的对象。我希望大家都能冷静的对待这件事，并给我点赞。"他说。



俄罗斯知名歌手维塔斯的经纪公司（布多夫金文化制作中心）1月31日通过其中国律师，向中国湖南卫视寄送了一份律师函，要求湖南卫视停止对维塔斯著作权的侵权行为。



律师函中称，我国歌手迪玛希•库达伊别尔艮在1月30日晚的湖南卫视《全球华人春节大联欢》晚会中，根据湖南卫视方面的要求演唱了《歌剧2》曲目，并通过电视、网络等媒体广泛传播，严重侵犯了著作权人的利益。



此事随即在互联网上引起了热议，由于部分媒体将维塔斯经纪公司的维权对象报道为迪玛希，曾一度导致迪玛希和维塔斯的粉丝群体，为维护自己的偶像而在互联网社交平台上相互指责。



【编译：木合塔尔·木拉提】